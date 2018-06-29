29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области на выходных усилит контроль за состоянием водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Такое решение принято с учетом практики прошлых лет и того, что в продолжительные выходные и праздники совершается наибольшее число ДТП по вине нетрезвых за рулем. "Профилактическая акция "Трезвый водитель" по решению руководства УГАИ УВД Миноблисполкома пройдет с 29 июня по 4 июля. Госавтоинспекция усилит контроль за физическим состоянием водителей. Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции и дружинников", - проинформировали в ГАИ.

С начала года в Минской области зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В таких авариях погибли 9 человек, 36 получили травмы.-0-