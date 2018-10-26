ГАИ накануне школьных каникул ужесточит контроль за соблюдением правил перевозки детей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ накануне школьных каникул усилит контроль за соблюдением правил перевозки детей, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Осенние каникулы начнутся 29 октября и продлятся 10 дней - до 7 ноября. "Накануне школьных каникул Госавтоинспекция призывает родителей неукоснительно соблюдать правила безопасной перевозки детей. Будет усилен контроль за их выполнением", - отметили в УГАИ. Ребенок до 12 лет должен перевозиться с использованием специального удерживающего устройства, а детей постарше необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности.
За 9 месяцев текущего года на дорогах страны погибли 19 детей, различные травмы получили 303, из них 129 пострадали, являясь пассажирами транспортного средства. Без использования удерживающего устройства либо ремня безопасности перевозились 40% несовершеннолетних.-0-
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