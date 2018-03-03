ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со штормовым предупреждением Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению повышенных мер безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Беларуси.

Водителям в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными за рулем. "Во время сильных осадков надо двигаться с включенным ближним светом, выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию в соответствии с видимостью и состоянием дороги. С особой осторожностью проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Отказаться от резких торможений и маневров, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой проезжей части. Необходимо обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле", - отметили в ГАИ.

Инспекторы напомнили о том, что перед поездкой обязательно необходимо очистить стекла и фары авто от снега и льда, заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Госавтоинспекция также призывает соблюдать правила парковки и не оставлять машины на краю дороги, чтобы не препятствовать нормальному движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. ГАИ просит помочь коммунальным службам в расчистке хотя бы своего парковочного места.

"Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении дороги даже по пешеходному переходу. Помните, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно когда скользко. Ступайте на пешеходный переход только убедившись, что водители успели остановиться и вас пропускают. Ожидая общественный транспорт и зеленый сигнал светофора, стойте подальше от края проезжей части. В условиях ограниченной видимости и темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами", - посоветовали в Госавтоинспекции.

Работа дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог для обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации работ по уборке снега и ликвидации зимней скользкости.-0-