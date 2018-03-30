ГАИ проведет массированную отработку трассы М1

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция сегодня с полудня и до позднего вечера 1 апреля проведет массированную отработку автомобильной дороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

ГАИ уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников. "Инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Пешеходы и велосипедисты также будут под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции", - рассказала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Наряды ДПС выставят на аварийно опасных участках трассы. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. Кроме того, инспекторы ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения вблизи мест проведения религиозных мероприятий.-0-