ГАИ проведет массированную отработку трассы М1

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция сегодня с полудня и до позднего вечера 1 апреля проведет массированную отработку автомобильной дороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
ГАИ уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников. "Инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Пешеходы и велосипедисты также будут под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции", - рассказала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.
Наряды ДПС выставят на аварийно опасных участках трассы. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. Кроме того, инспекторы ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения вблизи мест проведения религиозных мероприятий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4087 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9568 BYN
|1.95 BYN
|1.954 BYN
|RUB
|3.3893 BYN
|3.396 BYN
|3.415 BYN