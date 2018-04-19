ГАИ проведет рейды по предупреждению ДТП с мототранспортом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с участием всех служб милиции общественной безопасности 20-30 апреля проведет комплекс мер по предупреждение ДТП с мототранспортом, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление и исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, не имеющего документов, подтверждающих право собственности (пользования), собранного кустарным способом либо имеющего конструктивные изменения. Кроме этого, среди представителей мотосообществ и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге будет проводиться пропаганда безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, а также взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

Особое внимание сотрудники ГАИ уделят проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

"Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма по вине водителей двухколесных транспортных средств. На дороги выезжает огромное количество мотоциклистов и водителей мопедов. Их неумелое вождение и невнимательность автомобилистов приводят к ДТП с участием мототранспорта. Остается актуальной проблема недостаточного уровня дисциплинированности мотоциклистов, которая на фоне роста числа зарегистрированного в республике мототранспорта нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП", - отметили в ГАИ.-0-