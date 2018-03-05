ГАИ проведет спецмероприятия по предупреждению вождения в нетрезвом виде с 6 по 12 марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет специальные мероприятия по предупреждению вождения в нетрезвом виде 6-12 марта, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Будет организован действенный контроль за участниками дорожного движения. "В наиболее неблагополучных в этом отношении регионах страны будут проведены специальные мероприятия "Фильтр". Также будет организован обмен нарядами ДПС между районами", - проинформировали в ГАИ.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, вождение несовместимо даже с самой легкой степенью опьянения. У водителя теряется ощущение реального времени, ухудшается зрительно-пространственное восприятие, уменьшается мышечная сила. "Пренебрежительное отношение к опасности, чрезмерная самоуверенность, неадекватная оценка дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают скорость, не выдерживают безопасную дистанцию, неправильно рассчитывают время для маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые и приводят к дорожным происшествиям", - отметили в ГАИ.

Около 10% произошедших по вине водителей аварий связаны с употреблением алкоголя перед поездкой. "В 2017 году по вине нетрезвых водителей на территории республики произошло 343 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 83 человека, 374 получили травмы, - рассказали в ГАИ. - Несмотря на серьезную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, все еще остается немалым количество водителей, которые после спиртного садятся за руль - в 2017 году пресечено более 23,5 тыс. фактов управления автотранспортом водителями, находившимися в состоянии опьянения".-0-