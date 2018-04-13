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ГАИ усилила контроль за водителями, говорящими по телефону за рулем

Общество 13.04.2018 | 18:26
Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением водителями требований законодательства в части использования телефонов за рулем и тонировки стекол, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Водителю запрещается пользоваться во время движения аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Нарушение этого требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

В УГАИ напомнили, что в Беларуси запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах, в оконных проемах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные, а также транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям ПДД. Управление транспортным средством с несоблюдением данных условий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины. Если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание привести к определенному сроку машину в соответствие с требованиями ПДД. Неисполнение грозит административной ответственностью в виде предупреждения или штрафа в размере до 20 базовых.-0-

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ГАИ, транспорт
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