ГАИ усилит контроль за сельхозтехникой на дорогах

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усилит контроль за передвижением сельскохозяйственной техники в связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий, а также участившимися случаями тяжелых ДТП с ее участием. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Контроль будет усилен и за проездом других крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования, особенно в темное время суток. "В ближайшее время будут проведены дополнительные обследования всех сельхозпредприятий на предмет соблюдения установленного порядка допуска к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя. Техника будет проверена и на предмет оборудования световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства", - рассказали в УГАИ. Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях АПК по вопросам безопасного участия в дорожном движении.

Госавтоинспекция напоминает, что крупногабаритный транспорт может передвигаться по автомобильным дорогам общего пользования только при наличии специального разрешения - его выдает "Белдорцентр". Кроме того, на таких ТС должен быть включен маячок оранжевого цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и установленный на кабине. Если ширина машины превышает 3,5 м, то оранжевыми проблесковыми маячками должны быть дополнительно оборудованы ее крайние габариты по ширине.

При выявлении нарушений сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также проинформируют о таких фактах транспортную инспекцию. "Выявленные недостатки и проблемные вопросы планируется обсудить на постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. МВД направило в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также в областные исполнительные комитеты письма с требованием принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием транспортных средств сельхозпредприятий и соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при передвижении по дорогам общего пользования крупногабаритных транспортных средств, а также иной сельскохозяйственной техники в темное время суток", - отметили в УГАИ. Кроме того, Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения поправок в правила проведения техосмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, в части проверки прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы.

В УГАИ напомнили, что согласно ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных, крупногабаритных машин влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br24,5) как на водителя, так и на должностное лицо.-0-