ГАИ в предстоящие выходные будет работать в усиленном режиме

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Беларуси в предстоящие выходные будет работать в усиленном режиме, сообщил БЕЛТА старший инспектор УГАИ МВД Александр Бруй.

Так, сотрудники ГАИ будут нацелены на пресечение наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения (ПДД). В первую очередь к ответственности будут привлекаться водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростного режима. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства.

Согласно сводкам управления, за прошедшие сутки в Беларуси произошло 259 ДТП с материальным ущербом. Совершено 9 ДТП, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 57 водителей. За превышение скоростных режимов движения оштрафованы 777 водителей. Пресечено 117 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 319 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 492 пешехода, из них 149 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 59 пешеходов находились в состоянии опьянения.

Особое внимание будет уделено предотвращению нарушений со стороны велосипедистов и пешеходов. Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах наиболее частых ДТП и на аварийно-опасных участках автодорог. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

Госавтоинспекция также предупреждает, что двигаться по проезжей части дороги велосипедистам разрешается только в случае отсутствия обочины, тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, но не далее 1 м от правого края дороги. Пересекать дорогу следует по пешеходному переходу, спешившись, ведя велосипед рядом с собой. Перевозка пассажиров на велосипеде запрещена за исключением случаев перевозки детей в возрасте до семи лет на дополнительном, специально оборудованном сиденье. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги на велосипеде должны быть включены: спереди - фара, излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Кроме того, настоятельно рекомендуется велосипедистам надевать яркую одежду или световозвращающие жилеты, чтобы стать более заметными для других участников дорожного движения, а также не забывать использовать защитные велошлемы. В 2017 году на дорогах страны зарегистрировано 252 наезда на велосипедиста. По непосредственной вине велосипедистов была совершена 141 авария, в которой 23 человека погибли и более 120 травмированы.-0-