Гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма" в День Независимости покажет телеканал ОНТ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма" покажет 3 июля в вечернем эфире телеканал ОНТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОНТ.

Масштабный гала-концерт - калейдоскоп всех регионов страны. С высоты птичьего полета праздничную программу будут вести Денис Курьян и Марина Грицук, а на сцене - Дмитрий Максимович и Екатерина Тишкевич. Фишкой проекта станут дуэты состоявшихся артистов с представителями разных областей Беларуси.

На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, Виктория Алешко, Искуи Абалян, Александр Патлис, юные звездочки телепроекта ОНТ "Талент краiны", знаменитый оперный баритон, солист Большого театра Илья Сильчуков споет вместе с 12-летним Ярославом Соколиковым.

В гала-концерте примут участие "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич и другие финалистки конкурса. Состоится традиционная акция "Споем гимн вместе" и красочный фейерверк. Участниками дискотеки станут группа "Радиоволна", AURA, Сергей Соболь и Alen HIT, Анна Шалютина и многие другие.

В течение всего 3 июля эфир ОНТ будет посвящен Дню Независимости и 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Телеканал ОНТ наряду с другими белорусскими каналами будет вести прямую трансляцию военного парада и праздничного шествия. А вечером будет представлена телеверсия парада. В выпусках "Наших новостей" запланированы прямые включения с праздничных площадок Минска и областных центров. Кроме того, на связь выйдут корреспонденты телеканала ОНТ из Москвы, Брюсселя, Германии.

Сразу несколько тематических рубрик подготовлено для праздничного эфира. Например, материалы рубрики "Мы - Беларусь" расскажут о вехах истории Беларуси на пути к Независимости, а "Парадный расчет" познакомит с образцами военной техники, которые состоят на вооружении белорусской армии и будут представлены на параде ко Дню Независимости в Минске. Необычный формат ждет и рубрику о погоде. Из уст Дмитрия Рябова зрители узнают, какой была погода во время освобождения Минска и областных центров Беларуси, а также самую актуальную и интересную информацию о погоде.

Праздничные торжества и гулянья ведущие будут освещать не только из студии новостей телеканала ОНТ, но и из выездной студии на проспекте Победителей, живыми декорациями станут праздничный город, музей Великой Отечественной войны, стела "Минск - город-герой". В расширенном - часовом формате - в 20.00 выйдет вечерний выпуск "Наших новостей".

Что касается тематического кинопоказа, в эфир ОНТ выйдут любимая зрителями советская лирическая комедия "Белые Росы", четырехсерийный художественный фильм "В июне 41-го". Лента о Великой Отечественной войне снята по мотивам повести Олега Смирнова "Июнь". В главной роли - Сергей Безруков. Героическую тему продолжит фильм "В бой идут одни старики" - легендарная картина Леонида Быкова о поющей эскадрилье. Затем на экран выйдет военная драма "Чаклун и Румба" Андрея Голубева.-0-