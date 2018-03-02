Гашение почтовой марки к 100-летию со дня рождения Алеся Бачило состоялось на книжной выставке

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Церемония гашения почтовой марки к 100-летию со дня рождения знаменитого поэта Алеся Бачило состоялось на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, обращаясь к участникам церемонии, отметил, что имя поэта, автора легендарного стихотворения "Радзіма мая дарагая" Алеся Бачило - знаковое в белорусской литературе. В его произведениях много лирики, любви к родному краю. Имя Алеся Бачилы носят улица в Марьиной горке, сельская библиотека в небольшом поселке в Пуховичском районе. Министр выразил надежду, что почтовый проект к 100-летию со дня его рождения - только начало большой работы по филателистическому увековечению памяти имен белорусской литературы.

В свою очередь генеральный директор "Белпочты" Владимир Матусевич высказал уверенность, что предприятие сделает все, чтобы белорусская литература стала как можно шире известна во всем мире.

Почтовый проект состоит из открытки с оригинальной маркой и штемпелем памятного гашения.-0-

Почтовая открытка "100 лет со дня рождения Алеся Бачило"

Фото Геннадия Жинкова