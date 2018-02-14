Гашение почтовой марки к 100-летию внутренних войск МВД состоялось в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального гашения почтовой марки "100 лет внутренним войскам МВД Республики Беларусь" состоялась сегодня в Главном управлении командующего внутренними войсками МВД Беларуси, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

В церемонии приняли участие генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич и заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев.

Почтовый проект, состоящий из марки, конверта "Первый день" и специального штемпеля, подготовлен РУП "Белпочта" и Министерством связи и информатизации в тесном взаимодействии с Главным управлением командующего внутренними войсками МВД.

В основе марки и спецштемпеля - эмблема внутренних войск МВД Беларуси, на конверте "Первый день" - памятный знак к 100-летию внутренних войск МВД. На купоне и марочном поле использована технология термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета. Тираж составляет 40 тыс.

Сегодня в течение дня также проводится специальное гашение на конверте "Первый день" для всех желающих в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16).

Днем образования внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси считается 18 марта 1918 года, когда в Витебске была создана конвойная команда из числа добровольцев в количестве 23 человек. Современные внутренние войска МВД - высокомобильная военная организация, гарантирующая стабильность в обществе, защиту жизни и здоровья граждан.-0-

Фото РУП "Белпочта".