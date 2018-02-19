Гашение почтовой марки к 100-летию Вооруженных Сил состоялось в Минске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального гашения почтовой марки "100 гадоў Узброеным Сiлам Рэспублiкi Беларусь" состоялась сегодня в Центральном доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обороны Андрей Равков и министр связи и информатизации Сергей Попков

Лист с шестью марками и шестью купонами "100 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь"

Специальный почтовый проект, состоящий из художественной почтовой марки, конверта "Первый день" и специального памятного штемпеля, подготовлен Министерством связи и информатизации, РУП "Белпочта" в тесном взаимодействии с Министерством обороны. В церемонии гашения приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и министр связи и информатизации Сергей Попков.

Андрей Равков отметил, что 23 февраля белорусский народ отметит 100-летие Вооруженных Сил. "С этой датой ассоциируется год рождения Рабоче-крестьянской Красной армии, которая не только защитила, но и сохранила наш народ в ту эпоху, в то сложное и тяжелое время начала ХХ столетия. Рабоче-крестьянская Красная армия, затем Красная армия - это та армия, которая спасла человечество от коричневой чумы - от фашизма. На сегодняшний день Вооруженные Силы представляют собой надежный гарант мира на белорусской земле, являются своеобразным мерилом стратегического сдерживания. Поэтому мы говорим, что 23 февраля - это яркая дата в нашей истории, связанная с патриотизмом, мужеством и доблестью людей, которые в разные годы служили, работали, обслуживали Вооруженные Силы Беларуси. Уже сегодня эта маленькая марка будет пользоваться определенным спросом у филателистов, и это событие 100-летия Вооруженных Сил войдет в историю", - сказал министр.

Министр связи и информатизации Сергей Попков вручает министру оброны Андрею Равкову альбом с марками, выпущенными за все время независимости Беларуси.

В основе марки и спецштемпеля - эмблема Вооруженных Сил Беларуси. При ее изготовлении и на марочном поле использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж марки составил 60 тыс.

Сегодня в течение дня в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-

Конверт "Первый день"

Почтовая марка, конверт "Первый день" и специальный памятный штемпель

Фото Рамиля Насибулина.