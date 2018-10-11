Газета "7 дней" предлагает новый формат подачи материала

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" сегодня запускает новый мультимедийный продукт, который позволит читателям одновременно ознакомиться с печатным текстом и видео, развивающим тему, сообщает БЕЛТА.

Первый материал приурочен к 75-летию уничтожения Минского гетто. Своими воспоминаниями о пережитом поделились бывшие узники: коренные минчане Нелли Шенкер и Наум Хейфец. Их рассказы опубликованы на страницах еженедельника, а видео - на сайте БЕЛТА.

Посредством QR-кода, который размещен в печатной версии, можно перейти на сайт belta.by и посмотреть интервью с узниками Минского гетто.

Аналогичную форму подачи материала издание будет использовать и в дальнейшем.

Газета "7 дней" входит в структуру Белорусского телеграфного агентства, которое сейчас активно развивает мультимедийное направление.-0-