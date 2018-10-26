Гендерная политика Беларуси исключает необходимость избирательных квот для женщин - депутат

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет необходимости законодательно устанавливать избирательные квоты для женщин. Страну отличают высокие показатели гендерного равенства, которые базируются на качестве образования женщин, их участии в процессе принятия государственных решений, охране материнства и детства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

Гендерная политика Беларуси направлена на достижение реального равноправия женщин, в том числе усиление их роли при принятии важных для общества решений. Страна входит в первую тридцатку государств по таким показателям, как женское представительство в органах законодательной власти. Женщины занимают высокие посты в органах госуправления, составляют треть от общей численности депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Среди госслужащих их 70%, в том числе более половины трудятся на должностях руководителей организаций или их заместителей. "Белорусские женщины активно участвуют в политических процессах и государственном управлении", - подчеркнула Ольга Петрашова.

Для того чтобы эти тенденции и далее развивались, в Беларуси создана основополагающая нормативно-правовая база. Реализуется уже пятый по счету национальный план действий по обеспечению гендерного равенства. Принимаются правовые, организационные, административные меры, направленные на повышение статуса женщин, защиту их прав и интересов, равенства между мужчинами и женщинами. Действует Национальный совет по гендерной политике при Совмине.

Депутат отметила, что свой вклад в решение вопросов гендерного равенства вносит Белорусский союз женщин, который объединил более 133 тыс. человек. БСЖ занимается укреплением потенциала и расширением профессиональных возможностей женщин, активно участвует в реализации государственных программ по защите материнства детства, проводит социально значимые акции.

Оценивая результаты социальной политики по улучшению положения женщин, достигнутые за последние годы, парламентарий подчеркнула, что Беларусь сделала значительный прорыв в этом направлении. Вместе с тем очевидно, что построение и продвижение сбалансированной гендерной политики - процесс долговременный. В этой связи, по мнению депутата, необходимо продолжить улучшать правовые нормы, не допускать гендерной асимметрии в сфере занятости и на рынке труда, расширять экономические возможности женщин.-0-