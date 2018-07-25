Генетические тесты на предрасположенность к переломам и разрывам связок начали проводить в Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генетическое тестирование на предрасположенность к переломам костей, а также разрывам связок и сухожилий начали проводить в Национальной академии наук Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Ирма Моссэ.

В Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН уже пятый год проводится генетическое тестирование на предрасположенность к сердечно-сосудистым, эндокринным, костно-мышечным заболеваниям, метаболическому синдрому, невынашиванию беременности. "Что касается новых направлений, мы уже начали тестировать на предрасположенность к разрыву связок и сухожилий, костным переломам. Это особенно необходимо спортсменам, чтобы знать о риске заранее и избежать травм", - сказала Ирма Моссэ.

Генетический анализ также может определить индивидуальную чувствительность к лекарствам, например, таким как "Варфарин", "Клопидогрел". "Это шаг к персонализированной медицине, - отметила ученый. - Есть люди резистентные, устойчивые, им лекарственный препарат не помогает, а есть очень чувствительные, у которых он может вызвать кровотечение, вплоть до летального исхода. Поэтому необходимо определить генетические особенности пациента, чтобы врачи могли подобрать оптимальный вариант лечения".

Кроме того, белорусские ученые планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость и другие психоэмоциональные особенности человека. "Пока технология находится в стадии разработки. С прошлого года началась реализация научной программы Союзного государства "ДНК-идентификация", по которой ведутся научные исследования в этой области", - добавила Ирма Моссэ.

В Беларуси активно развиваются исследования в сфере не только медицинской генетики, но и генетики спорта. Генетическое тестирование позволяет улучшить спортивный отбор, оптимизировать тренировочный процесс. В Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси протестировали более 500 представителей 30 олимпийских и национальных команд Беларуси, создали банк ДНК элитных спортсменов. Генетические паспорта разрабатываются как для профессиональных атлетов, так и для начинающих. Определение спортивных способностей ребенка позволяет выбрать для него наиболее подходящую спортивную секцию.-0-