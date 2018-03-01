Генконсульство Беларуси в Милане будет закрыто до 1 июля

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Милане (Италия) будет закрыто до 1 июля 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совмина №162 от 26 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного генерального консульства.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-