Генпрокуратура Беларуси обеспокоена соблюдением прав обвиняемого в Украине за шпионаж белоруса

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральные прокуратуры Беларуси и Украины обсудили ситуацию вокруг расследования и судебного рассмотрения украинскими компетентными органами уголовного дела в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, которого обвиняют в шпионаже. Об этом говорится на сайте белорусского надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук во главе делегации Генпрокуратуры провел в Киеве рабочую встречу с украинскими коллегами. Надзорное ведомство Украины представили первый заместитель и заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук и Евгений Енин, а также другие прокурорские работники.

Алексей Стук официально проинформировал украинских коллег о том, что Юрий Политика не имеет и никогда не имел отношения к деятельности каких бы то ни было органов безопасности Беларуси. Он отметил, что его возможное осуждение за особо тяжкое преступление против Украины было бы заведомо незаконным.

Заместитель генпрокурора Беларуси выразил обеспокоенность соблюдением в украинском уголовном процессе прав Юрия Политики и обратил внимание на важность обеспечения законности при рассмотрении уголовного дела, беспристрастного изучения собранных против него доказательств. Он также указал на недопустимость их получения недозволенными методами следствия, отметил неприемлемость политической мотивированности уголовного преследования.

Во время переговоров стороны договорились активизировать взаимодействие ведомств в правовой сфере.-0-