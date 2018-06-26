Генпрокуратура и МВД возьмут на особый контроль мотоциклистов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура и МВД уделят пристальное внимание соблюдению мотоциклистами мер безопасности на дорогах. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Конюка, речь идет о той категории мотоциклистов, которые нарушают правила дорожного движения. "Им придется несладко, если мы начнем применять методы, которые можем применить. Мы обсуждали эту проблему с министром внутренних дел: совместными усилиями порядок наведем. Он уже наводится", - отметил генпрокурор. Хулиганство на дорогах вызывает серьезное, резкое недовольство в обществе: люди жалуются на них в письменных обращениях на приемах, добавил он. При этом мотоциклисты-хулиганы не понимают, что создают угрозу безопасности граждан.

Отвечая на вопрос о том, что, возможно, стоит выделить байкерам какие-то участки дорог или заброшенные аэродромы, где они могли бы показать возможности своих мотоциклов, Александр Конюк сказал, что этот вопрос прорабатывается.-0-