Генпрокуратура инициирует введение административной ответственности за хулиганство в быту

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

При неустановлении нарушителя общественного порядка предлагается предусмотреть ответственность собственника (нанимателя) жилого помещения. Генпрокуратура считает необходимым законодательно закрепить за органами внутренних дел полномочия на ведение административного процесса по фактам "домашнего хулиганства". Это, считают в надзорном ведомстве, позволит оперативно реагировать на такие нарушения, устранить проблему, когда нарушители отказывают в доступе в жилое помещение, а также повысит уровень правовой защищенности граждан.

В Беларуси неоднократно акцентировалось внимание на недостаточности мер по предупреждению и пресечению преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Генпрокуратура проанализировала ситуацию в этой сфере и оценила работу субъектов профилактики по предупреждению нарушений общественного порядка по месту жительства граждан.

Еще в мае 2014 года по предложению Генпрокуратуры утвержден порядок взаимодействия должностных лиц органов внутренних дел, эксплуатирующих организаций и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, при соблюдении правил пользования жилыми помещениями. Однако выработанный механизм оказался неэффективным. Ежегодно около 40 тыс. жалоб на хулиганское поведение соседей в ночное время (ремонтные работы, шум, громкая музыка и др.) поступает в правоохранительные и иные госорганы. По итогам 2017 года лишь восьмая часть заявлений (5,1 тыс.) получила правовую оценку. Остальные факты нарушения "домашними хулиганами" правил общего проживания остались без надлежащего реагирования. На момент проверки в апреле 2018-го в 10 из 22 районов Минской области при наличии жалоб граждан не зафиксировано ни одного факта привлечения к ответственности по ч.1 ст.21.16 КоАП (нарушение правил пользования жилыми помещениями).

Поскольку факты бытового хулиганства, как правило, происходят в ночное время, граждане обращаются за помощью в органы внутренних дел. Их сотрудники выбывают на места, выясняют обстоятельства нарушений. Материалы о нарушениях направляются для рассмотрения в эксплуатирующие организации, где остаются без надлежащего реагирования. Те, уделяя внимание вопросам использования жилищного фонда, приоритетно контролируют соблюдение техрегламентов, эксплуатационных характеристик. При этом не проявляют активности в реализации права на ведение административного процесса по фактам бытового хулиганства.

Надзорная практика также показала, что должностные лица эксплуатирующих организаций, к которым относятся различные жилищно-эксплуатационные организации, товарищества собственников, жилищно-строительные потребительские кооперативы, не обладают необходимыми знаниями о ведении административного процесса по таким правонарушениям. Не всегда соблюдаются сроки рассмотрения заявлений, что приводит к непривлечению виновных к ответственности, незаконному прекращению административных производств.

Генпрокуратура видит решение проблемы в разграничении компетенции по вопросам бытового хулиганства между эксплуатирующими организациями и органами внутренних дел с учетом их функций.-0-