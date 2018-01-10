Генпрокуратура пересматривает отдельные подходы к надзорной деятельности в войсках

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура пересматривает отдельные подходы к надзорной деятельности в войсках. Данная тема рассматривается на семинаре "Пути повышения эффективности надзорной деятельности в войсках", который проходит сегодня в Бобруйске под председательством генерального прокурора Александра Конюка, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

"С учетом имевших место негативных резонансных событий, проведение данного мероприятия обусловлено необходимостью пересмотреть отдельные подходы к организации и осуществлению прокурорского надзора в войсках с целью активизации деятельности командования воинских частей по недопущению фактов неуставных отношений, улучшению качества проведения проверок и служебных расследований", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Как отметил Александр Конюк, органами прокуратуры наработан значительный опыт надзорной деятельности в войсках. Вместе с тем работа прокуроров по координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью в воинских формированиях требует дальнейшего совершенствования. В связи с этим было предложено доложить об имеющихся проблемах и высказать предложения о путях повышения эффективности надзорной деятельности.

Участники форума анализируют состояние прокурорского надзора за исполнением законодательства в войсках. Также рассматривается качество проведения проверок исполнения командованием воинских частей законодательства о предупреждении суицидов, травматизма военнослужащих и неуставных взаимоотношений между ними. Обсуждаются особенности надзора в данной сфере, организация работы по профилактике противоправных проявлений, пути повышения эффективности прокурорского надзора на досудебной стадии.

В семинаре принимают участие заместитель генерального прокурора Александр Дубов, советник генпрокурора Александр Драница, прокуроры областей и города Минска, руководители и прокурорские работники структурных подразделений Генпрокуратуры, прокуратур областей и столицы, которые осуществляют надзор за исполнением законодательства в войсках. Присутствующие призваны обменяться опытом работы по данному направлению надзора в целях предупреждения неуставных отношений и других нарушений законности в войсках и воинских формированиях.-0-