Генпрокуратура потребовала от "ДорОрс" вовлечь в хозоборот неиспользуемую недвижимость

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила недостатки и упущения в работе открытого акционерного общества "ДорОрс". Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, установлены факты длительного неиспользования капитальных строений (зданий, сооружений) и земельных участков, на которых они расположены. Тем самым предприятию причинен прямой материальный вред, поскольку оно вынуждено уплачивать десятикратный размер ставки земельного налога и налога на недвижимость по этим объектам.

В решении Витебского облисполкома от 27 декабря 2016 года отмечается, что у ОАО в 2017 году было девять подобных объектов недвижимости в Оршанском районе. Общая сумма затрат на уплату налогов в увеличенном размере за предыдущий год и первое полугодие 2018-го составила более Br113 тыс. Самая высокая сумма налога начислена за магазин общей площадью 2163 кв.м, он не эксплуатировался с 2000 года. До этого времени на объект не оформлена техническая документация, из-за чего нельзя определить порядок его дальнейшего использования. Нет документации также на неиспользуемые производственные, складские и вспомогательные объекты хлебозавода в Орше, магазины на железнодорожных станциях Хлусово и Смольяны.

Еще одна причина значительных потерь ОАО "ДорОрс" - недостачи товарно-материальных ценностей. Прокуроры проанализировали работу по выявленным в обществе 18 случаям недостач в 2017 году, 8 случаям - в первом полугодии 2018-го. При крупных недостачах (свыше Br3 тыс.) ущерб, как правило, возмещался частично. На предприятиях практиковали шестимесячную рассрочку при их добровольном возмещении из зарплаты сотрудников. В 2017 году из Br129,9 тыс. такого материального ущерба погашено Br86 тыс., за первое полугодие этого года из Br42 тыс. недостач уплачено Br22,5 тыс. Значительная часть непогашенного ущерба отнесена на материально ответственных работников, которых уволили до обнаружения недостачи.

Более того, работники торговых объектов "ДорОрс", обнаружив хищение, часто не информировали об этом органы внутренних дел. Они обязывали правонарушителя вернуть похищенное либо возместить его стоимость. Это позволило недобросовестным лицам избежать ответственности.

Генеральная прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала оформить документацию на неиспользуемые объекты недвижимости и вовлечь их в хозоборот, обеспечить сохранность и рациональное использование товарно-материальных ценностей, а также соблюдать установленный порядок разбирательств по фактам образования недостач. Соответствующая информация направлена в орган владельческого контроля - Министерство транспорта и коммуникаций, а также в Оршанский райисполком.-0-