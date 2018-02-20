Генпрокуратура предлагает регламентировать работу коллекторов в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции письмо о необходимости регламентирования работы коллекторских компаний, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Сделано это для защиты прав и законных интересов граждан. "В письме прокуроры предложили рассмотреть вопрос об установлении правовых основ деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств. Разработать нормативные правовые акты, которые регламентировали бы взыскание задолженности и способы взаимодействия с должниками", - пояснили в Генпрокуратуре.

Прокуроры предложили также создать государственный реестр таких юридических лиц и контролировать, предусмотреть ответственность за неправомерные действия.

В Генпрокуратуре рассказали о проверке, которую они провели недавно по жалобе одного из граждан на действия сотрудников одного из частных унитарных предприятий. В письме они не сообщили об основаниях своей работы по взысканию чужого долга, оказывали психологическое давление на его сына, использовали безапелляционные угрозы привлечения к уголовной ответственности, представляли образцы заявлений в органы внутренних дел о возбуждении уголовного дела и даже обвинительного приговора суда.

"После рассмотрения обращения заявителю разъяснены нормы гражданского законодательства и обязанность надлежащим образом исполнять условия договоров. При этом прокуроры посчитали недопустимым распространение практики агрессивного манипулирования сознанием граждан. В большинстве случаев это люди преклонного возраста, имеющие проблемы со здоровьем. Такое запугивание могло создать у них ложное представление относительно неминуемых перспектив уголовной ответственности", - подчеркивают в Генпрокурате. В адрес директора коммерческой организации прокуроры направили информационное письмо о недопустимости нарушений законодательства и прав граждан.

В Беларуси строго регламентирована работа органов принудительного исполнения. В то же время коллекторские компании фактически бесконтрольны. Порой они применяют радикальные и даже жесткие методы воздействия на должников, сопряженные с причинением им морального вреда. "Факты противоправного преследования должников, аморальные действия сотрудников таких компаний нередко приводили к нарушениям прав граждан, их жалобам в различные инстанции", - отметили в Генпрокуратуре.

Здесь обратили внимание на опыт России, где до недавнего времени наблюдались многочисленные факты противоправной деятельности коллекторов, причинения гражданам физического и психологического вреда. Для решения этой проблемы в российском законодательстве ограничено использования отдельных способов взаимодействия с должником, определены конкретные условия их применения. Коллекторов обязали возмещать убытки и компенсировать моральный вред, причиненный должнику и другим людям. Одновременно в Кодекс об административных правонарушениях была введена статья 14.57 "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". -0-