Генпрокуратура выявила нарушения местными властями порядка содержания детских домов семейного типа

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси выявила нарушения местными властями порядка содержания детских домов семейного типа, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение родителей-воспитателей детских домов семейного типа об устранении нарушений в порядке содержания специальных жилых помещений и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Аналогичное обращение адресовано Министерству образования. Надзорное ведомство провело общереспубликанские проверки, по результатам были выявлены нарушения.

Согласно законодательным актам, которые начали действовать в мае 2014 года, детские дома семейного типа финансируются из бюджетов. Местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают их необходимым оборудованием, выделяют средства на содержание, оплату коммунальных услуг. "Задачи по оперативному управлению специальными жилыми помещениями лежат на управлениях и отделах образования, спорта и туризма администраций районов и райисполкомов. И содержание домов, оплата коммунальных услуг производятся без участия родителей-воспитателей. При этом заключенные ранее с ними договоры найма подлежали расторжению", - отметили в Генпрокуратуре.

Прокуроры же установили, что в Гомельской, Гродненской, Минской областях и Минске в нарушение норм законодательства большинство детских домов семейного типа остались в ведении организаций ЖКХ - не были переданы для управления в компетентные подразделения местных властей. И родители-воспитатели продолжали выполнять обязательства по ранее заключенным договорам найма, самостоятельно оплачивали жилищно-коммунальные услуги в расчете на последующее частичное возмещение. "В таком порядке в Минске содержались 32 из 33 специальных жилых помещений, в Гомельской области ‑ 26 из 46, в Минской области ‑ 9 из 45. Неправомерная практика привела к нарушению прав и законных интересов не только родителей-воспитателей, но и их воспитанников", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Например, во Фрунзенском районе Минска в шести детских домах семейного типа на протяжении ряда лет накапливалась задолженность по оплате услуг ЖКХ и электроэнергии. И в январе текущего года в одном из них отключили электричество. Подача энергии возобновилась только после частичного погашения задолженности родителями-воспитателями из собственных средств. Генпрокуратура вынесла по данным фактам предписание главе администрации Фрунзенского района столицы с требованием устранить нарушения. Акт надзора рассмотрен с участием представителя ведомства и принят к исполнению.

Поскольку нарушения имели место во всех регионах страны и это указывало на отсутствие должного контроля со стороны местных властей и Министерства образования, Генпрокуратура направила информационное письмо заместителю премьер-министра. "В письме было предложено поручить Министерству образования изучить проблему на расширенном заседании коллегии с участием представителей Генеральной прокуратуры, иных заинтересованных, определить единый порядок обеспечения детских домов семейного типа в специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда. Как результат, руководители компетентных министерств получили соответствующие поручения, исполнение которых прокуроры взяли на контроль", - рассказали в Генпрокуратуре.-0-