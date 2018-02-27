Генпрокурор о шумных соседях и бытовом хулиганстве: это серьезная проблема и ее надо решать

27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бытовое хулиганство находится в числе проблем, с которыми надо серьезно бороться. Такую точку зрения выразил сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк по итогам состоявшегося заседания Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Конюк подчеркнул, что имеется огромное количество нареканий со стороны граждан на разного рода проблемы, возникающие у них на бытовом уровне в связи с хулиганством соседей, в том числе их шумным поведением. С этим сталкиваются многие горожане. По его словам, можно понять, когда свадьба или крестины, но когда постоянный шум, пьянство, курение со стороны соседей причиняют много неудобств и мешают жить добропорядочным гражданам, с этим надо бороться.

"Мы говорим о том, что надо бороться с насилием в семье, преступлениями, убийствами. Да, это так. Но и эти кажущиеся на первый взгляд мелкими вопросы, когда соседи ведут себя шумно, мешают людям жить, - серьезная тема. Если ночью человек не поспит, то и о работе не будет думать", - считает генеральный прокурор.

При этом он подчеркнул, что определенные меры по решению этой проблемы уже выработаны, но очень важно добиться их применения на практике.-0-