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Генпрокуроры СНГ соберутся в Душанбе 20 сентября

Общество 15.09.2018 | 10:40
Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств Содружества Независимых Государств состоится 20 сентября в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи значатся 17 вопросов. В частности, участники заседания планируют подвести итоги выполнения в 2017 году совместных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми, незаконной миграцией, преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

Кроме того, члены Совета рассмотрят вопросы совершенствования сотрудничества в борьбе с коррупцией, по защите прав граждан, находящихся за пределами своего государства, по исполнению международных договоров, утвердят план работы Координационного совета генеральных прокуроров на 2019-2023 годы. Они обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят вопрос придания статуса базовых организаций стран СНГ по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана и Университету прокуратуры России.

Координационный совет генеральных прокуроров стран Содружества создан в 1995 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Совет занимается организацией взаимодействия и сотрудничества прокуратур государств СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан, изучает и обобщает практику выполнения международных договоров в области борьбы с преступностью и организовывает совместные научные исследования по наиболее актуальным проблемам.-0-

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встречи, прокуратура, СНГ
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