Генрих Эдуардович из Могилева выиграл 58 тысяч рублей в КЕНО!

Победитель сделал две ставки по 2 рубля – и обе выиграли, первая принесла могилевчанину 8 тысяч рублей, а вторая – еще 50 тысяч!
Генрих Эдуардович играет в лотерейные игры уже лет тридцать, более того, ему даже удалось победить в "Спортпрогнозе" советских времен – угадав 13 результатов из 13, он выиграл тысячу рублей. Сейчас же он вместе с семьей играет только в "КЕНО" и иногда в "Спортлото 6 из 49". Выигранные деньги семья потратит на собственный быт: закончат ремонт в квартире, поменяют машину.
Так, Владимир из Бобруйска выиграл более 5 000 рублей в "Спортлото 6 из 49". Наш победитель также игрок со стажем – в советские времена угадывал 6 чисел в "Спортлото", выигрывал поездку на Олимпиаду-80, а в белорусских лотереях сумел заполучить машину. Владимир всегда ставит наобум и намерен вернуться в Минск за более крупным выигрышем, джекпотом "Спортлото 6 из 49", который уже превысил 2,2 миллиона рублей.
Еще один победитель "Спортлото 6 из 49" Лидия Викторовна выиграла 8 409 рублей. Секрет ее победы – делать ставки на наиболее часто выпадающие номера. Хотя иногда Лидия Викторовна наоборот выбирает те номера, которые выпадают реже всего. Сделать свой выбор ей помогает официальный сайт компании "Спорт-пари", на котором размещены все результаты всех проведенных тиражей.