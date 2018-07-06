Генрих Эдуардович из Могилева выиграл 58 тысяч рублей в КЕНО!

Победитель сделал две ставки по 2 рубля – и обе выиграли, первая принесла могилевчанину 8 тысяч рублей, а вторая – еще 50 тысяч!

Генрих Эдуардович играет в лотерейные игры уже лет тридцать, более того, ему даже удалось победить в "Спортпрогнозе" советских времен – угадав 13 результатов из 13, он выиграл тысячу рублей. Сейчас же он вместе с семьей играет только в "КЕНО" и иногда в "Спортлото 6 из 49" . Выигранные деньги семья потратит на собственный быт: закончат ремонт в квартире, поменяют машину.

Генрих Эдуардович не единственный крупный победитель. На прошлой неделе в офисе компании "Спорт-пари" вручили крупные выигрыши 10 счастливчикам на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Так, Владимир из Бобруйска выиграл более 5 000 рублей в "Спортлото 6 из 49" . Наш победитель также игрок со стажем – в советские времена угадывал 6 чисел в "Спортлото", выигрывал поездку на Олимпиаду-80, а в белорусских лотереях сумел заполучить машину. Владимир всегда ставит наобум и намерен вернуться в Минск за более крупным выигрышем, джекпотом "Спортлото 6 из 49" , который уже превысил 2,2 миллиона рублей.

Еще один победитель "Спортлото 6 из 49" Лидия Викторовна выиграла 8 409 рублей. Секрет ее победы – делать ставки на наиболее часто выпадающие номера. Хотя иногда Лидия Викторовна наоборот выбирает те номера, которые выпадают реже всего. Сделать свой выбор ей помогает официальный сайт компании "Спорт-пари" , на котором размещены все результаты всех проведенных тиражей.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли 549 632 рубля! 159 759 рублей разделили игроки "БЛИЦ" , 189 650 рублей было выиграно в "КЕНО". В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 33 000 рублей. Победители "Спортлото 6 из 49" выиграли более 108 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – 26 825 рублей!

Компания "Спорт-пари" делает все возможное, чтобы помочь нашим игрокам выигрывать. Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям, число победителей в наших играх будет постоянно расти.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного: