18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геодезическую инфраструктуру Беларуси планируется привести к международным стандартам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

"С учетом обсуждения с геодезической общественностью принято решение по переходу страны к применению геоцентрической системы отсчета координат и новой системы высот. Приведение геодезической инфраструктуры к международным стандартам потребует комплекса соответствующих мероприятий, и это работа не одного года", - рассказали в Госкомимуществе.

Частью геодезической инфраструктуры Беларуси является спутниковая система точного позиционирования (ССТП). Она эксплуатируется для получения координат и высот пунктов геодезического и съемочного обоснования топографических съемок, определения на местности границ земельных участков, межевых знаков и поворотных точек границ городской черты, а также центров фотографирования аэрофотокамеры в заданной системе координат. Кроме того, ССТП используется для планирования территорий, проектно-изыскательских работ в строительстве, исполнительных съемок. "Спрос на информацию с ССТП постоянно растет. На данный момент заключено более 270 договоров, по которым за 2017 год предоставлено услуг на сумму около Br900 тыс.", - пояснили в ведомстве.-0-