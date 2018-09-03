География фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2018 насчитывает 15 стран

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грандиозный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 состоится в белорусской столице 15 сентября. В третий раз фестиваль соберет единомышленников из 15 стран.

С раннего утра минчан и гостей фестиваля ждет грандиозный мотопарад с участием более 6 тыс. мотоциклистов. Мотопарад традиционно стартует от Кургана Славы и проследует до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта. По ходу движения мотопарад будет сопровождать специальный эскорт ГАИ.

Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров. Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 - это отличный повод отметить завершение мотосезона всей семьей. Здесь будет шумно и весело до самого позднего вечера, ведь с наступлением темноты город расцветет яркими огнями салюта.

И все, что от вас требуется, это сесть в седло мотоцикла, завести мотор и отправиться навстречу старым и новым друзьям на H.O.G. Rally Minsk 2018.

Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter, при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.

Фото из архива организаторов мероприятия

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