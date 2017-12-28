География проекта по апробации нормативного финансирования школ в Беларуси расширится с 1 января

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году расширится география пилотного проекта по апробации нормативного финансирования школ (принцип "деньги следуют за учеником" - средства из бюджета выделяются в зависимости от количества обучающихся). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1009, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В данный проект дополнительно включены учреждения общего среднего образования в Жабинковском районе Брестской области и Минске. Таким образом, в 2018 году в эксперименте будут участвовать 857 учреждений общего среднего образования и 471 тыс. учеников (в 2017 году было 642 учреждения и 292,1 тыс. учеников).

Постановление принято для совершенствования бюджетного финансирования в области образования и условий оплаты труда педагогических работников.

Основные пункты документа вступают в силу с 1 января 2018 года.-0-