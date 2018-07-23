Германия приглашает представителей Беларуси на форум по защите персональных данных

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия приглашает представителей Беларуси на международный форум по защите персональных данных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.

Форум пройдет в сентябре в Германии в ходе реализации одной из гостевых программ федерального правительства. Планируется обсудить проблему защиты персональных данных с учетом новаций, введенных Генеральным регламентом о защите персональных данных (GDPR), направленных на усиление и унификацию защиты персональных данных всех лиц Европейского союза. Детали участия белорусской делегации обсуждались на встрече парламентария с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Петером Деттмаром.

От Беларуси предложено пригласить восемь человек - министра юстиции, председателя Верховного суда, министра внутренних дел, председателей Следственного и Национального статистического комитетов, директора Национального центра законодательства и правовых исследований, депутатов. "Опыт, который планируется представить на форуме, будет полезен Беларуси с учетом того, что готовится проект закона о персональных данных, а в 2019 году в стране должна пройти очередная перепись населения", - отметила Наталья Гуйвик.-0-