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Германский опыт образовательного города-мастерской по деменции презентован в Минске

Общество 01.11.2018 | 15:07

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деменция не должна быть темой-табу - это первый шаг в создании условий для активного долголетия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала руководитель Городского центра по вопросам пожилых муниципалитета города Арнсберг Марита Гервин на полях IV Республиканского социального форума в Минске.

Марита Гервин убеждена, что сделать общество более открытым в отношении проблемы деменции можно, только работая сообща. Пример тому - проект образовательного города-мастерской по деменции в немецком Арнсберге. "Проблема старения является сквозной темой деятельности центра, мы уже 20 лет этим занимаемся. Если прежде на административном уровне, сверху, определяли, что нужно для пожилых людей, то сейчас мы пришли к тому, что такой подход неэффективен. В нашем городке Арнсберг проживает 74 тыс. населения, и мы опросили 28 тыс. из них - в возрасте 50 лет и старше. Узнавали, какой им видится их идеальная старость, в каких условиях они бы хотели проживать, когда станут еще старше. И это был абсолютно новый взгляд на проблему. Произошла трансформация: теперь сами люди указывают на свои потребности, и это становится основой для работы и администрации, и местного сообщества", - рассказала Марита Гервин.

Она отметила, что люди больше всего не хотят остаться одинокими в старости, когда станут подвержены деменции. Они хотят жить вместе с молодыми людьми, поддерживать с ними контакты. "Для этого мы налаживали диалог поколений. Работали даже в детских садах, потому что чем раньше начинается такой контакт, тем быстрее будет меняться общество. Школьники старших классов помогали пожилым в освоении компьютеров и прочих IT-продуктов, - добавила Марита Гервин. - Привлекали деятелей искусства, художников, артистов, чтобы обратить на проблему больше внимания, чтобы она перестала быть темой-табу. Старость не должна быть серой, мир пожилых тоже может быть полон красок".

Гостья из Германии отметила, что проводимая работа дает результат: рушится стена непонимания между поколениями, вместо осуждения, вызванного непониманием, появляется взаимный интерес. Все барьеры - в голове. "Например, многие молодые люди увлекаются тату, пирсингом, красят волосы в разные цвета. Но теперь это становится еще одним поводом для контакта. Пожилые люди не стесняются спросить у молодых, скажем, удобно ли с пирсингом на языке есть или целоваться. Исчезает страх, и появляется уважение к пожилым людям. Молодежь смотрит на них не как на слабых, немощных, а как на людей, умудренных опытом, интересных собеседников", - добавила Марита Гервин.

Представитель Сервисного центра по работе с людьми с деменцией региона Южной Вестфалии Биргитт Браун рассказала о модели для координации и создания сети предложений по поддержке людей с деменцией и их окружения. "С 2004 года нам было поручено заниматься этой темой: проводить просветительские мероприятия, информировать общество о деменции. И, что особенно важно, мы создаем сеть заинтересованных субъектов. За одним столом представители администраций городов и местечек, социальных служб, врачи, директора различных фирм и учреждений, родственники и сами подопечные обсуждают, что им нужно делать. Такой диалог позволяет увидеть потребность каждого конкретного региона, особенно сельского, и планировать крупные специализированные мероприятия, локальные тренинги и обучение", - пояснила Биргитт Браун.

Например, выявляется проблема в сфере банковского обслуживания - человек с деменцией по несколько раз за день приходит и требует снять по 400 евро. Значит, необходим тренинг для работников этой сферы, как вести себя в подобных ситуациях, чтобы не развить конфликт и помочь клиенту. "Важно, чтобы люди с такими проблемами были интегрированы в общество, культурную жизнь", - добавила Биргитт Браун.

Республиканский социальный форум-2018 "Развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества как условие обеспечения системного подхода в решении социальных задач" проходит 1 и 2 ноября в Минском международном образовательном центре имени Й.Рау. В мероприятии участвуют международные эксперты, представители Министерства труда и социальной защиты, белорусских общественных организаций. Дискуссии в секциях будут посвящены темам "Женщины на рынке труда", "Семьи в трудной жизненной ситуации", "Деменция как новый социальный вызов", "Ресоциализация лиц, находящихся и вышедших из мест лишения свободы", "Расширение практики применения государственного социального заказа", "Инициативы местных сообществ и волонтерство".-0-

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Теги
Минск, пожилые люди, соцзащита, форумы
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