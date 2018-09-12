Героям освоения космоса вручены награды НАН Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное вручение героям освоения космоса памятных знаков "У гонар 90-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" состоялось сегодня в Президиуме НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе академии наук.

В церемонии приняли участие Светлана Савицкая - первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос, Сергей Крикалев - экс-рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть полетов), Ян Ливэй - первый космонавт КНР, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства, а также летчик-космонавт СССР Александр Александров.

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин вручил космонавтам памятные знаки - награды за значительный личный вклад в международное сотрудничество в области космонавтики. Во время церемонии он отметил: "Надо возвращаться к тем контактам, которые у нас были в советские времена. Хочу, чтобы люди, окружающие вас, понимали значимость вашего вклада".

Космонавты встретились с руководством НАН Беларуси, молодыми учеными и обсудили возможные пути взаимодействия. Исследователи НАН познакомили космонавтов с белорусскими разработками в сфере беспилотных летательных аппаратов, биотехнологий. В центре внимания была специфика работы различной аппаратуры в космических условиях, возможности использования лактоферрина, медицина, робототехника. Космонавты поделились своим видением дальнейшего продвижения совместных научных проектов, рассказали об особенностях внедрения научных разработок в космической сфере.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня в программе - День сообщества. Космонавты посетили белорусские школы, университеты, предприятия, институты Национальной академии наук, где пообщались с представителями трудовых коллективов, учеными, молодежью.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

Фото НАН