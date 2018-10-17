Гидрометеорологи стран СНГ приехали в Минск для обмена опытом

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрометеорологи стран Содружества Независимых Государств приехали в Минск для обмена опытом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального центра по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Имран Абдулов.

Сегодня в Минске открылась сессия Межгоссовета по гидрометеорологии СНГ. На повестке дня около 20 вопросов по основным направлениям деятельности национальных гидрометеорологических служб стран Содружества. Особый акцент сделан на развитии наземной сети наблюдений, научно-исследовательской и научно-методической работе, функционировании информационных и телекоммуникационных систем. "Такие встречи очень важны, поскольку в первую очередь для нас это обмен опытом. В последнее время большое внимание уделяется информатизации гидрометеорологических служб стран Содружества. Это позволяет более оперативно и качественно проводить прогнозы гидрометеорологических процессов с последующим информированием заинтересованных ведомств и населения", - сказал Имран Абдулов.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, цифровизация отрасли и внедрение в работу гидрометеорологов современных технологий позволяет более детально проводить исследования изменений климата. "Это уже 30-я сессия Межгоссовета по гидрометеорологии СНГ, что подтверждает эффективность этого сообщества. Уверен, что очередной разговор на полях сессии будет конструктивным и даст положительные результаты", - подчеркнул он.

Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ создан в 1992 году для решения задач прогнозирования гидрометеорологических процессов, их влияния на окружающую среду, своевременного информирования и предупреждения органов управления и населения о стихийных явлениях. Основные направления сотрудничества стран Содружества в этой области касаются вопросов глобального изменения климата, мониторинга загрязнения окружающей среды, гидрометеорологической безопасности, метеорологического обеспечения полетов судов гражданской авиации, обмена информацией.-0-