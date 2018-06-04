4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрометеостанцию в Минске планируется ввести в эксплуатацию в декабре, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Одна из наших приоритетных задач - совершенствование работы Белгидромета. В Минске в Уручье строится одна из самых современных гидрометеостанций. Ее планируется ввести уже в текущем году, в декабре. В мае открылись автоматические метеостанции в Лепеле и Пружанах, до конца года появятся новые станции в Гродно, Щучине, Солигорске и Полоцке. Планируем установить в Витебске доплеровский локатор, сейчас идут подготовительные работы. Он начнет работать в тестовом режиме уже в текущем году, а введен будет в первом квартале 2019 года. Планируем установить локатор и в Гродно. Современное оборудование позволит повысить точность прогнозов", - сказал Андрей Худык.

Ведется работа и по улучшению кадрового потенциала Белгидромета. "Мы обучаем наших специалистов как внутри страны, так и за ее пределами. Группы наших специалистов побывали во Франции, Турции, России, где изучали передовой опыт в сфере прогнозирования погодных условий", - добавил министр.

Он рассказал и о том, какова точность прогнозов погоды Белгидромета. "Оправдываемость суточных прогнозов Белгидромета по областным центрам и Минску составляет около 96,3%. По областям цифры чуть ниже - 94-95%. Мы стремимся к повышению этих показателей", - отметил Андрей Худык.-0-

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