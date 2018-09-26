Гимназистка из Минска победила на литературном конкурсе в Болгарии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученица гимназии №4 из Минска 15-летняя София Ворса стала победительницей на международном литературном конкурсе "Новые имена" в Болгарии, сообщили БЕЛТА в редакции журнала "Роднае слова".

София стала победительницей в номинации "Эссе", представив произведение "Орголон". В нем рассказывается история из жизни минской семьи, раскрываются отношения между старшими и младшими братьями и сестрами.

На конкурс было подано более 500 произведений от авторов из славянских стран.

Гимназистка уже не однажды побеждала на международных конкурсах. Ее эссе напечатаны в литературных журналах Беларуси, России, Японии, Литвы, Польши. В Японии издана книга юной писательницы "Десять простых историй". В Греции готовится к изданию еще одно произведение Софии - "Город слепых перекрестков".

Международный конкурс "Новые имена" проходил в городе Шумен в Болгарии. В жюри были приглашены болгарский писатель, профессор, заведующий кафедрой Шуменского университета Петров Ивайло, литературовед, доктор исторических наук, академик, член Союза журналистов России Лола Звонарева, российский писатель, лауреат национальной литературной премии Российского союза писателей Иосиф Гальперин и другие.-0-