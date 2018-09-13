"ГиперМоллом" пользуемся все время!" Покупка с доставкой на дом обеспечила многодетной семье из деревни Городец квартиру в Минске!

От деревни Городец 30 км до ближайшего "Евроопт", но это не помешало Татьяне Цепордей выиграть квартиру в Минске - удачную покупку привез курьер "ГиперМолла"!

Купить все нужное не выходя из дома. Благодаря онлайн-гипермаркетам "Е-доставка" и "ГиперМолл" эта возможность уже давно доступна белорусам. А с появлением игры "Удача в придачу!" товары с бесплатной доставкой стали еще и очень удачными! Покупатели онлайн-сервисов выиграли уже сотни денежных призов, 32 автомобиля и - 4 квартиры в Минске! Четвертая в этот вторник досталась Татьяне Цепордей из деревни Городец Шкловского района Могилевской области, экономисту, а в настоящее время многодетной маме в декретном отпуске. "Разве такое может быть? Никогда ничего не выигрывала!" - никак не могла поверить счастливица, когда ей дозвонились в этот вторник из студии игры по видеосвязи. С "Удачей в придачу!" возможно все!

Еще пять покупателей пьют валерьянку и приходят в себя от другой радостной новости - теперь они владельцы новеньких стильных внедорожников! Так повезло Денису Манишко, директору фирмы из города Кобрина Брестской области, пенсионерке Татьяне Бурачик из города Калинковичи Гомельской области, а также трем покупателям из Минска - специалисту по кадрам Ольге Литвишко, маркетологу Екатерине Самсоновой и заместителю главного конструктора Андрею Акулееву.

Во вторник их первые эмоции благодаря трансляции розыгрыша в прямом эфире видела вся страна. А сегодня они снова оказались в центре внимания - в том же столичном "Е-сити", где были разыграны призы, им торжественно вручили ключи и документы от выигранных внедорожников и жилья в столице. Кстати, никаких налогов за призы счастливчикам платить не придется - это за них уже сделал "Евроопт"!

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 85-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Мама троих детей, старшей из которых 11 лет, а младшему всего 2,5 года, Татьяна Цепордей все никак не может поверить, что стала владелицей столичных "метров".

Татьяна Цепордей играет с первых туров – и дождалась самый главный приз!

- Квартиру даже не мечтали выиграть, какой-то мелкий денежный приз, может, думали, а о квартире никогда даже мыслей не было! - смущенно рассказывает эта счастливица. - В столице была много раз, но, честно говоря, только в пределах ЖД вокзала и проспекта Независимости, дальше никуда не ездила. О переезде в Минск никогда не думали!

Выигранная квартира пришлась по душе большой и дружной семье Цепордей!

Но благодаря выигрышу Татьяне и ее семье предстоит расширить свои познания о столице, ведь теперь у них здесь есть собственная недвижимость! Новостройка с жильем расположена в оживленном минском микрорайоне Сухарево по ул.Академика Карского, 8. Жить здесь весьма комфортно: в районе хорошо развито транспортное сообщение, а рядом - множество школ, детских садов, новая поликлиника, салоны красоты, магазины, в том числе крупнейший гипермаркет "Евроопт" на ул.Монтажников, 2.

Семье победителей предстоит решить важный вопрос: как распорядиться таким подарком судьбы?

А для того, чтобы стать владелицей столичной квартиры, Татьяне даже из дома выходить не пришлось - счастливую покупку ей доставили прямо в руки! "ГиперМолл" стал настоящей находкой для многодетной мамы, ведь ближайший "Евроопт" находится на расстоянии 30 км от их деревни!

- За покупками ездим в Оршу или Могилев, а с июня начала пользоваться "ГиперМоллом", - рассказывает она. - Почему? Когда в магазин идешь, глаза разбегаются, и набираешь больше, чем нужно, а здесь получается экономия денег: посмотришь все, решишь, нужно, не нужно, проанализируешь, рассмотришь цены. И доставляют прямо домой, в подходящее тебе время. Очень удобно, мне нравится!

На прошлой неделе Татьяна заказала кофе, миксер, а "товар удачи" взяла сухарики "Хрустов". В итоге в финале розыгрыша главного приза у покупательницы было сразу 7 игровых кодов из 10, так что ее победа была логичной. Как говорится, больше кодов - больше шансов! Кстати, хотя играет Татьяна практически с начала игры, по сути, это ее первый выигрыш - удача не стала размениваться по мелочам и подготовила для девушки сразу самый главный приз!

В Городце у семьи свой собственный дом, так что теперь счастливчикам предстоит решить, как распорядиться таким внезапным подарком судьбы - стать минчанами или остаться в родной деревне, допустим, сдав квартиру в аренду или продав и выручив солидную сумму. Стоимость столичного жилья - более 110 тыс. рублей, или около 55 тыс. долларов в эквиваленте. В любом случае перспективы открываются отличные!

"Благодаря такой удаче даже с девушкой помирились"

Для директора торгового предприятия, которое занимается кровельными материалами, Дениса Манишко из города Кобрина Брестской области вторник стал удачным вдвойне. Во-первых, он выиграл машину, о которой давно мечтал. А во-вторых, радостная новость помогла помириться с девушкой, с которой поссорился как раз накануне!

Директор фирмы Денис Манишко давно мечтал сменить старое авто на новое!

- У меня машина 95-го года, сильно пороги проржавели, срочно надо была новая, но никак не мог подобрать подходящую по душе и по финансам. Искал, чтобы хотя бы лет 10 ей было или 5, а у меня теперь новая, из салона, обалдеть! Большая, комфортная, красивенная, буду ее беречь и ездить только по выходным, - смеется победитель. - Благодаря такой удаче даже с девушкой помирились, мы просто счастливы, какие уж тут выяснения обстоятельств!

В настоящее время Денис находится на учебе в Горках, он студент 3 курса, осваивает специальность инженера-строителя, а удачными для него стали покупки, сделанные как раз накануне отъезда на сессию.

- Новость узнал на занятиях - и так кричал от радости, что выгнали с пары. Но ни о чем не жалею! Никогда ничего не выигрывал в лотереи, сколько бы ни играл. Даже в гороскопе написано, что добиться чего-то я смогу только своим трудом, а не удачей! - поражается он. - Представляете, всем еще доказывал, что все это неправда, выиграть невозможно, а тут сам оказался в победителях!

"Этот выигрыш для нас большое подспорье"

Пенсионерку Татьяну Бурачик из города Калинковичи Гомельской области невероятная новость застала прямо во дворе собственного дома.

Пенсионерка Татьяна Бурачик до этой недели считала себя невезучей!

- Самое смешное, что выходила в свой двор кормить кота, и так обалдела, что и про кота забыла. Даже давление поднялось, 200 на 120, никак не могла успокоиться. Дети, внуки сразу начали звонить, поздравлять… - вспоминает, как все было, Татьяна Николаевна. - Этот выигрыш для нас, конечно, большое подспорье - за вырученную сумму обновим дом, он уже совсем старенький. Что стало "товаром удачи"? Шоколадный шарик с волчонком, такой смешной, купила, поставила в "стенку" под стекло. Вот 2 рубля - и пожалуйста! А ведь раньше отказывалась от всех игр, считала, что это бесполезно, что я невезучая…

"Дети просто пищали от радости!"

Минчанка Ольга Литвишко, специалист по кадрам в Минском отделе департамента охраны МВД, к игре "Удача в придачу!" присоединилась чуть больше полугода назад. Надеялась на удачу, но в то, что может выиграть крупный приз, не верила.

Водительские права у специалиста по кадрам Ольги Литвишко есть – а теперь будет и личный автомобиль!

- У мужа есть автомобиль, а у меня не было, хотя водительские права есть, потому выигрыш очень кстати! - радуется своей удаче Ольга. - Будем ездить к родственникам, по городу, детей развозить в школу и в кружки. У нас двое сыновей, от радости просто пищали, не верили, что у нас новая машина появилась.

"Приятно сесть за руль такого автомобиля!"

Заместитель главного конструктора службы по автобусам Минского автомобильного завода отец троих детей Андрей Акулеев признается - хотя автомобиль у него имеется, но новый есть новый!

Заместитель главного конструктора Андрей Акулеев любит закупаться в "Евроопт", но на такой крупный выигрыш даже не рассчитывал!

- Довольно часто пользуюсь магазинами "Евроопт" шаговой доступности и в гипермаркетах делаю покупки, например, на ул.Монтажников. Когда отовариваюсь, всегда стараюсь взять "товар удачи". В удачу верю, но такого крупного выигрыша не ожидал! - радуется минчанин.

Андрей Степанович признается, первыми в день розыгрыша поздравили коллеги, а потом телефон просто не умолкал - звонки от родных и близких шли один за одним.

- Первым делом, когда приехал домой, подошел к холодильнику, чтобы увидеть, что принесло мне победу. А там баночка зеленого горошка - вот и "товар удачи", - смеется он. - Очень приятно сесть за руль такого автомобиля. Куда буду ездить? На работу в первую очередь!

"Собиралась копить на машину…"

Маркетолог Екатерина Самсонова будет ездить на работу не на маршрутке, а на собственном авто!

А вот минчанке Екатерине Самсоновой из Минска пришлось поволноваться - свой телефон она отдала в ремонт, так что дозвониться с новостью о выигрыше ей смогли не сразу. Но удача все равно нашла победительницу!

- Конечно, мечтала о машине, кто не мечтает о таких вещах? - говорит она. - Работаю маркетологом в оздоровительном комплексе "Ислочь-Парк" недалеко от Ракова, каждое утро езжу на работу на маршрутке. Как раз думала, что не мешало бы ездить на собственной машине, потому что не всегда удобно добираться. Тем более водительские права у меня уже лет шесть как есть. Собиралась начинать копить на автомобиль… И тут такое! Что покупала? Фрукты, арбуз и заодно решила взять баночку фасоли. Она и стала такой удачной! Впервые в жизни так повезло!

Следующий розыгрыш уже 18 сентября!

А игра "Удача в придачу!" даже и не думает останавливаться. В понедельник стартовал 86-й тур, призы которого будут разыграны уже 18 сентября! Претендовать на них смогут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", получившие хотя бы один игровой код за свои покупки с 10 по 16 сентября. Во вторник будут разыграны столичная квартира, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Любая покупка может стать удачной и принести денежный приз, автомобиль или квартиру в Минске!

Наблюдать за розыгрышем можно будет 18 сентября с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Как получить код?

Правила игры "Удача в придачу!" знакомы, пожалуй, большинству белорусов. Но на всякий случай напомним: один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. В чеке обязательно должен присутствовать хотя бы один "товар удачи". Стоимость алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий вычитается из финальной суммы чека. Обратите внимание, что вашу дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту нужно обязательно зарегистрировать в игре на сайте evroopt.by.

И, конечно, бонстики!

А еще до 23 сентября в "Евроопт" продолжается акция "Бонстики". Получить одну игрушку можно за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс". Покупка специальных "бон-товаров" обеспечивает получение дополнительных игрушек. Подробности акции - на сайте bonsticks.by .

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш все ближе, а это значит, что совсем скоро мы узнаем имена новых счастливчиков! Не забудьте до конца недели заглянуть в магазин за нужными покупками - и, возможно, на этот раз в списке победителей окажетесь именно вы!

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