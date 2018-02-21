ГКНТ Беларуси и ЕЭК ООН планируют создать международный центр инноваций

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН проработают вопрос создания международного центра инноваций при Академии управления при Президенте Беларуси. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Этот центр станет площадкой как для реализации образовательных и научных целей, так и для изучения управленцами Беларуси и стран СНГ механизмов внедрения инноваций.
Председатель ГКНТ отметил, что Беларусь активно развивает национальную инновационную систему. В прошлом году был презентован второй обзор инновационного развития страны, подготовленный совместно ГКНТ и ЕЭК ООН. "Тем не менее, собственного опыта в этой сфере Беларуси еще недостаточно. Поэтому мы весьма заинтересованы в привлечении лучших зарубежных практик, в том числе практик ЕЭК ООН", - подчеркнул он.
Александр Шумилин и Ольга Алгаерова подписали меморандум о реализации рекомендаций второго обзора инновационного развития Беларуси. Согласно документу, стороны планируют развивать взаимодействие по приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе в вопросах комплексного прогнозирования научно-технического развития.-0-
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