ГКНТ Беларуси и Федеральное агентство научных организаций России подписали соглашение о сотрудничестве

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Подписи под документом поставили руководители двух ведомств - Александр Шумилин и Михаил Котюков. В соответствии с соглашением стороны планируют развивать сотрудничество научных организаций и оказывать содействие научным коллективам по ключевым направлениям белорусско-российского научно-технического и инновационного взаимодействия, в том числе по реализации программ и проектов Союзного государства, СНГ, ЕАЭС. Кроме того, ГКНТ и ФАНО планируют сотрудничать в области обмена информацией о научно-технических достижениях и результатах, а также проводить совместные мероприятия (семинары, конференции, круглые столы) для установления прямых связей между научными организациями Беларуси и России.

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) является федеральным органом исполнительной власти, функции которого - нормативно-правовое регулирование и оказание госуслуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.-0-