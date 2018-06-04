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ГКНТ и агентство по исследованиям и разработкам Молдовы подпишут соглашение о сотрудничестве

Общество 04.06.2018 | 12:26
Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальное агентство по исследованиям и разработкам Молдовы 7 июня в Кишиневе подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Документ направлен на развитие двустороннего взаимодействия между организациями в области науки и технологий и будет способствовать развитию белорусско-молдавского сотрудничества в целом. Как отметили в пресс-службе, различные аспекты межгосударственных отношений обсуждались во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко 18-19 апреля в Молдову. По его итогам были подписаны международные документы о развитии взаимодействия в различных отраслях.

Белорусская делегация направится в Кишинев 6-7 июня для участия в работе 19-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-

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Теги
Беларусь, ГКНТ, Молдова, сотрудничество
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