ГКСЭ и экспертные учреждения Китая намерены укрепить сотрудничество

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси и экспертные учреждения Китая намерены укрепить сотрудничество, сообщили БЕЛТА в комитете по итогам визита зарубежных гостей.

Госкомитет посетили военный и военно-воздушный атташе КНР старший полковник Цюй Хуэйцзян и заместитель военного атташе полковник Би Лэй. В беседе с руководством комитета обсуждались вопросы налаживания более тесного взаимодействия с экспертными организациями КНР, в частности с Министерством общественной безопасности, в подчинении которого находятся несколько экспертных учреждений. Представители Центра экспертиз вещественных доказательств, Первого исследовательского института МОБ КНР уже дважды посещали Государственный комитет в 2016 и 2017 годах. Делегация Госкомитета также посетила МОБ КНР в 2016 году.

В настоящее время Государственный комитет судебных экспертиз и китайские партнеры готовы перейти на новый уровень взаимодействия и юридическое закрепление достигнутых договоренностей. Прорабатывается вопрос подписания соглашения между научно-практическим центром ГКСЭ и Центром экспертиз вещественных доказательств МОБ КНР.

Военный атташе был ознакомлен с деятельностью ГКСЭ, его целями и задачами. Он посетил лаборатории пожаротехнических и взрывотехнических экспертиз, лаборатории исследования наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, исследования нефтепродуктов, исследования материалов, веществ и изделий, а также лаборатории баллистических экспертиз. Цюй Хуэйцзян высоко оценил техническую оснащенность и подготовленность экспертов к решению задач, поставленных перед Государственным комитетом судебных экспертиз.-0-