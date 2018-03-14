ГКСЭ начнет в этом году проводить судебно-культурологические экспертизы порноматериалов

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз начнет в этом году проводить судебно-культурологические экспертизы порноматериалов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления судебно-психиатрических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз Юрий Остянко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госкомитет создал специальное подразделение, и в 2018 году мы начнем производить судебно-культурологические экспертизы порноматериалов, в том числе и для выявления детской порнографии. Значительные средства тратятся на обучения экспертов, в том числе и за границей, мы приглашаем к себе специалистов, обмениваемся опытом, потому что эта проблема трансграничная - касается не только нашей страны", - сказал Юрий Остянко.

Что касается противодействия сексуальной эксплуатации детей, эксперт отметил, что работа в ведомстве проводится в нескольких плоскостях. "С самого основания Госкомитета нами проводятся опросы детей, которые пострадали от сексуального насилия, в специальных дружественных комнатах, где создаются условия для щадящего опроса ребенка, чтобы минимально травмировать его, при этом максимально подробно собрать доказательства. Расследование подобных преступлений зачастую вызывает большие сложности", - подчеркнул Юрий Остянко. Госкомитет ведет обучение специалистов-психологов, которые работают в подобных комнатах по всей стране.

"Уже два года функционирует отдел сексологических экспертиз, специалисты которого устанавливают сексуальные перверсии, в том числе и педофилию. По статистике можно сказать, что более чем у 20% прошедших данную экспертизу устанавливается диагноз сексуальных перверсий, примерно половина из них - педофилы", - проинформировал специалист.

С 2014 года в ГКСЭ работает специальный отдел психолого-физиологических исследований, где проводят экспертизы с использованием полиграфа. Начальник отдела Людмила Мун подчеркнула, что подразделение работает и с детьми, и с взрослыми. "Основная проблема расследования сексуальных преступлений против детей связана с теми случаями, когда затруднен сбор доказательной базы для расследований. Потому что зачастую нет никаких материальных следов насилия, и дети могут молчать годами", - сказала она.

По мнению начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича, немаловажным фактором, который влияет на ситуацию с насилием в отношении детей, является интернет. Однако у правоохранительных органов есть достаточно современный инструментарий, который позволяет выявлять потенциальных педофилов в сети, констатировал он.-0-