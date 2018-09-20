Глава автономии белорусов России предложил открыть магазин отечественной литературы при посольстве

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович предложил открыть книжные лавки с отечественной литературой, в том числе при посольстве Беларуси в России, во время выступления на четвертом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель автономии отметил, что при 11 отделениях посольства Беларуси в России нет ни одного книжного магазина. "Белорусы Москвы и России чувствуют большую нехватку литературы белорусских авторов, в том числе на белорусском языке. Это хорошо видно по тому, как стремительно исчезают с прилавков редкие белорусские книги в московских книжных магазинах и на международных книжных ярмарках", - отметил он.

В свою очередь начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Лариса Бельская отметила, что посольство уже прорабатывает вопрос об открытии такой книжной лавки.

В четвертом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья принимают участие члены совета из 18 стран, а также представители государственных учреждений Беларуси, общественных объединений.

Консультативный совет по делам белорусов зарубежья был основан в 2015 году в соответствии с Законом Республики Беларусь "О белорусах зарубежья". Согласно этому документу, на Министерство иностранных дел возложены функции координатора развития сотрудничества с белорусской диаспорой.-0-