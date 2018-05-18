Главной темой саммита ШОС в Циндао станет продвижение "Шанхайского духа"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной темой предстоящего cаммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао станет продвижение "Шанхайского духа". Об этом посол Китая в Беларуси Цуй Цимин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"С того момента, как Китай взял на себя председательство в ШОС в июне 2017 года, именно "Шанхайский дух", то есть укрепление солидарности и взаимного доверия, общее стабильное развитие, стал основной линией нашей организации. Эта принципиальная позиция послужила делу укрепления международного влияния ШОС и получила высокую оценку всех сторон", - сказал посол.

Саммит ШОС пройдет в первой декаде июня. В июне 2017 года после вступления Индии и Пакистана в ряды ШОС на саммите в Астане потенциал сотрудничества и международное влияние организации значительно усилились. Она стала крупнейшей в мире комплексной региональной организацией и получила широкое внимание со стороны международного сообщества. "На предстоящий саммит в Циндао приглашены лидеры восьми государств - членов ШОС и четырех государств-наблюдателей, среди которых особое место занимает делегация Беларуси и ее лидер Александр Лукашенко. Акцентирую, что Президент Беларуси получил официальное приглашение от Председателя Си Цзиньпина. И это подчеркивает стратегический характер наших отношений", - отметил Цуй Цимин.

Кроме того, в Циндао приглашены ответственные лица ООН, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ЕАЭС, МВФ, Всемирного банка и других авторитетных организаций. Всего в саммите примут участие 22 официальные делегации.

Планируется к подписанию Циндаоская декларация. Кроме того, будет согласован и утвержден план действий на ближайшие три года по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС. "Особое значение сегодня приобретает и программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Она будет охватывать период до 2021 года и станет фундаментом для поддержания мира и безопасности в регионе ответственности ШОС. Ожидается, что по итогам работы глав государств в Циндао будет подписан ряд документов о сотрудничестве в экономической, гуманитарной и многих других областях", - рассказал посол.

Что касается китайско-белорусской повестки, Цуй Цимин подчеркнул, что Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента Беларуси не только принять участие в саммите, но и провести двусторонние переговоры. "Уверен, что эта встреча по традиции придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству, и мы с нетерпением ожидаем визита Александра Лукашенко", - заявил он.

Дипломат также отметил, что китайская сторона придает большое значение эффективному сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. "С реализацией этого проекта существуют определенные сложности, но мы рады наблюдать положительную динамику в их преодолении. Мы очень рассчитываем, что предстоящий саммит в Циндао придаст новый импульс и этому стратегическому направлению. Я лично возлагаю большие надежды на этот переговорный марафон в Циндао и верю, что проект сопряжения экономических интересов, в том числе государств - участников Шанхайской организации сотрудничества, будет эффективно реализован", - резюмировал Цуй Цимин.-0-