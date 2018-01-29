Главы министерств и госкомитетов проведут в феврале в Совмине личные приемы граждан и юрлиц

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, а также руководители министерств и госкомитетов проведут в феврале личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Информация об этом размещена на сайте Совмина, сообщает БЕЛТА.

Василий Матюшевский проведет прием 7 февраля, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 2 февраля, министр лесного хозяйства Михаил Амельянович - 9 февраля.

На 14 февраля запланирован прием граждан министром юстиции Олегом Слижевским, на 16 февраля - министром энергетики Владимиром Потупчиком.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 21 февраля, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко - 23 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 28 февраля.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-