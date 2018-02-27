Главы министерств и ведомств проведут в марте личные приемы граждан и юрлиц

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Михаил Русый, а также руководители министерств и ведомств проведут в марте в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

Вице-премьер Михаил Русый проведет прием 7 марта, министр культуры Юрий Бондарь - 2 марта, министр экономики Владимир Зиновский - 14 марта.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо встретится с гражданами и юрлицами 16 марта, министр здравоохранения Валерий Малашко - 21 марта, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 23 марта.

На 28 марта запланирован прием граждан министром промышленности Виталием Вовком, на 30 марта - председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым.

Личный прием проводится с 10.00 по ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-