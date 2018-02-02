Главы министерств проведут в феврале выездные приемы граждан

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в феврале проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 8 февраля запланированы приемы граждан у министра внутренних дел Игоря Шуневича в Столбцовском райисполкоме и министра юстиции Олега Слижевского в Жодинском горисполкоме.

Министр образования Игорь Карпенко встретится с гражданами 9 февраля в администрации Советского района Минска. В этот же день проведет прием граждан министр связи и информатизации Сергей Попков в Барановичском зональном узле электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", а также председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Ляшенко в Полоцком райисполкоме.-0-