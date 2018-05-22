Глобальный фонд борьбы со СПИДом может выделить Беларуси новые гранты

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией может выделить Беларуси новые гранты на 2019-2021 годы для борьбы со СПИДом и туберкулезом. Такую возможность обсудили министр здравоохранения Валерий Малашко и Исполнительный директор Глобального фонда Питер Сэндс в Женеве во время Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Глобальный фонд стал основным источником финансирования программ по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Выделены средства на сумму свыше $20 млрд на более чем 500 программ в 140 странах. С 2004 года фонд осуществляет поддержку национальных программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в Беларуси. Реализуется пятый проект международной технической помощи.
Валерий Малашко пригласил Питера Сэндса посетить с визитом Беларусь в ноябре 2018 года.
Министр также провел переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб. В центре внимания были вопросы борьбы с инфекционными болезнями, межведомственные действия в интересах здоровья и благополучия, развитие деятельности в области окружающей среды и здоровья, повышение грамотности населения в вопросах здоровья и др.
Прошли встречи с министрами здравоохранения Узбекистана, Польши, Алжира, Словакии, Сирии, Индии.
Официальная делегация Минздрава Беларуси во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко принимает участие в 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Министры здравоохранения и делегаты из 194 государств - членов ВОЗ обсуждают широкий круг вопросов, в том числе общую программу работы ВОЗ - пятилетний стратегический план по оказанию помощи странам в достижении задач Целей устойчивого развития (ЦУР).-0-
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