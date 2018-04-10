Год малой родины может поспособствовать решению проблемы с журналистскими кадрами в регионах - Жук

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год малой родины может поспособствовать решению проблемы с журналистскими кадрами в регионах. Такое мнение высказал главный редактор учреждения "Редакция газеты "Советская Белоруссия" Дмитрий Жук в эфире передачи "Панорама" на канале "Беларусь 1", где руководители ведущих государственных СМИ поделились впечатлениями от встречи с главой государства на базе медиахолдинга, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук отметил, что в работе журналистов - не важно, газеты, агентства, телевидения - наиболее важна искренность. "Мы должны быть убедительными. И оставаться лидерами мнений, формировать у наших людей реалистичное восприятие жизни", - подчеркнул он. Также глава холдинга "СБ. Беларусь сегодня" уверен, что подготовить хорошего журналиста в вузе почти невозможно - необходимо "ковать" кадры непосредственно в полевых условиях. Дмитрий Жук выразил надежду, что Год малой родины изменит взгляд молодежи, которая после обучения журналистике в столице не хочет возвращаться в родные города и районы. "Ведь комфортность жизни выравнивается, регионы подтягиваются к столице. И главное то, что самый преданный зритель и читатель - в регионах", - заключил Дмитрий Жук.

Тему подготовки специалистов в сфере журналистики подняла генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович. Она же коснулась непростых условий конкуренции, в которых приходится работать государственным СМИ. "Если мы не будем первыми, то дальше придется объяснять и оправдываться. А этого делать не хочется, - подчеркнула Ирина Акулович. - Поэтому важно, чтобы нам всегда четко давали достоверную информацию. Тогда и к нам отношение будет другое, и мы будем работать по-другому".

"Это один из аспектов, который характеризует профессионализм чиновника. Если ты готов общаться со СМИ и понимаешь важность этого, значит, соответствуешь данному критерию", - согласился председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

Руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт признался, что ему была приятна оценка работы компании, данная Президентом, и определил главную задачу на будущее - "мы должны все вместе формировать белорусское информационное поле и доминировать на нем. Эту задачу мы можем выполнять, нужно просто работать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля встретился с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации. В телестудии на встрече с главой государства присутствовали более 130 журналистов, представляющих Белтелерадиокомпанию, Второй национальный канал, Столичное телевидение, информагентство БЕЛТА, редакцию газеты "Советская Белоруссия", издательский дом "Звязда" и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании "МИР".-0-