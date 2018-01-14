Гололедица и до минус 14 прогнозируется в Беларуси 15 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 8-14 градусов, во второй половине дня морозы ослабеют до 4-9 градусов.
Во вторник, 16 января, днем в западных регионах страны местами усилится ветер порывами до 15-18 м/с.
В среду, 17 января, ожидается изменение погодных условий: местами по республике пройдет снег, метель. Ветер усилится до 15-18 м/с.-0-
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